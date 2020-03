Campanha contra a influenza já imunizou quase 8 mil pessoas em Resende

Prefeitura se organiza para levar vacina até idosos, evitando aglomerações e os riscos do Novo Coronavírus

A Prefeitura de Resende está cumprindo o planejamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde para a imunização do público-alvo contra a gripe Influenza. Até o momento, acompanhando o repasse gradativo feito pelo Ministério da Saúde, 7.939 idosos e profissionais da área da saúde já foram imunizados. A campanha se estende durante a semana, enquanto houver doses no estoque.

Para alcançar os idosos sem que eles precisassem se aglomerar e criar um ambiente de risco de contaminação pelo Novo Coronavírus, a Prefeitura atuou com ônibus e carros, evitando o deslocamento até as unidades de saúde. São, ao todo, quatro ônibus e mais de 20 carros, sendo um por unidade básica de saúde, fazendo a busca ativa pelos idosos.

Os profissionais da área da saúde, que também são público-alvo nesta etapa da campanha, se imunizaram nas próprias unidades de saúde. Os demais grupos considerados de risco que irão receber a vacina são: gestantes, professores, profissionais de forças de segurança e salvamento, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto) e crianças com idade entre seis meses e 5 anos, 11 meses e 29 dias e indivíduos com idade entre 55 e 59 anos.

O objetivo da campanha, de acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Tande Vieira, é prevenir os casos de gripe, os quais são mais comuns no período de baixa temperatura que se aproxima no decorrer do ano. Ainda segundo ele, é fundamental conciliar os cuidados contra o Novo Coronavírus sem se esquecer da importância da imunização contra outras doenças.

– É um momento atípico e requer adaptações, mas sempre mantendo os esforços também na luta contra a gripe Influenza. A gestão municipal está constantemente se reunindo para debater e traçar a melhor estratégia possível para zelar pela saúde e pela vida da população. Atuamos de acordo com o repasse de vacinas pelo Ministério da Saúde e iremos atualizando a campanha de acordo com a chegada do material essencial – explica o secretário.

A aplicação das vacinas continua durante a semana, de acordo com a chegada de mais doses. A ordem para imunização dos demais grupos será divulgada nos próximos dias pela Prefeitura de Resende.