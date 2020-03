IPTU e ISS tem prazo de pagamentos prorrogados em Volta Redonda

O prefeito Samuca Silva usou as redes sociais nesta segunda-feira para anunciar que foi prorrogado o prazo para o pagamento do IPTU e ISS, medidas provocadas pela pandemia do Coronavírus (Covid-19).

A cota do IPTU, para contribuintes que optaram pelo desconto de 10%, com vencimento nesta terça-feira foi adiada para o dia 18 de abril. Para o contribuinte que optou pagar em três vezes, sem acréscimo de juros, começam a pagar a primeira cota em 30 de julho. As demais vencem em agosto, setembro e outubro.

Para o pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviço), o prazo foi prorrogado até agosto. Os alvarás provisórios também tiveram seus prazos estendidos por 60 dias. Neste período não há necessidade de renovar ou pagar qualquer taxa nesse período.