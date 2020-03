Os motociclistas, um jovem, de 25 anos, e um homem, de 34 anos, sofreram grave acidente na noite de domingo, na Rodovia Rio Santos (BR-101), em Angra dos Reis.

Segundo informações do local, os dois condutores bateram de frente. Com o impacto, o jovem, teve a perna esquerda amputada na altura do joelho.

O condutor da outra moto teve traumatismo craniano. Eles foram socorridos e levados para o Hospital Geral da Japuíba, em Angra. Chovia no momento da colisão.