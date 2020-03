Motorista morre ao bater contra muro do hortifrúti na Vila

Um taxista passou mal ao volante e colidiu com o seu veículo Spin, violentamente contra o muro de um hortifrúti, na tarde desta terça-feira, na Rua 12, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O choque foi tão violento, que a frente do veículo ficou totalmente destruída. Os dois airbags foram acionados. O motorista sofreu perfuração no pulmão, fraturou as costelas e várias escoriações.

Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.