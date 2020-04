Operação da Polícia Civil e Militar impede aglomeração em Paraty

Policiais civis, militares e a prefeitura de Paraty dispersaram uma aglomeração de aproximadamente 200 pessoas no final da tarde desta terça-feira, por volta das 17 horas, na Rua José Vieira Ramos, Centro de Paraty.

Os policiais descobriram que um empresário faria a distribuição de várias cestas básicas aos populares em horário estabelecido contrariando a determinação do Poder Público Municipal, que visa coibir difusão do vírus coronavírus (Covid-19), por aglomeração de pessoas.

O delegado disse que o empresário já foi indiciado. “Ele já foi indiciado por infringir o artigo 268 do Código Penal, pois a reunião de pessoas infringe a determinação do poder público municipal que visa a coibir a difusão do vírus Covid-19”, explicou Marcelo Russo.

As cestas básicas que não haviam sido distribuídas ficaram em poder do empresário. (Foto: Polícia Civil)