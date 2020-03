Polícia Militar apreende frascos de álcool em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam na manhã desta segunda-feira, 600 frascos de álcool em gel, na Rua José Hipólito, no bairro Cotiara, em Barra Mansa. Os agentes abordaram o veículo com dois ocupantes. Durante abordagem os policiais encontraram 50 caixas com frascos de álcool em gel no porta-malas do veículo.

Segundo informações dos agentes, os homens apresentaram apenas uma cópia que não batia com a quantidade e o valor dos produtos. Os dois foram levados até a Barreira Fiscal, de Inhangapi, em Itatiaia, onde foi constatado que o responsável emitiu a nota após a abordagem policial.

Os homens foram levados para a delegacia de Itatiaia, onde receberam multas por ato infracional tributário. Eles foram liberados em seguida.