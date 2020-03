Polícia Militar prende suspeito de ser o gerente do tráfico em Volta Redonda

Policiais militares do Serviço Reservado e do GAT (Grupamento de Ações Táticas) prenderam na manhã desta terça-feira, um homem suspeito de ser gerente do tráfico de drogas no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda.

Os agentes cercaram a casa onde estava o suspeito, que ainda tentou fugir pulando um moro, mas foi contido. O homem entregou a arma que havia deixado na casa na tentativa de fuga. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9mm, 28 munições do mesmo calibre e um rádio de comunicação.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar