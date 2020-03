Policiais federais doam sangue, em Volta Redonda

Agentes da Delegacia de Polícia Federal de Volta Redonda fizeram na manhã desta terça-feira doação de sangue ao hemonúcleo da cidade. Devido à pandemia de coronavírus, as captações dos hemonúcleos estiveram queda significativa. O HemoRio, por exemplo, apontou uma redução de 40%.

Ao todo, 15 policiais federais, incluindo o delegado titular da Polícia Federal, Pedro Paulo Simão da Rocha, fizeram doação. “Todo mundo tem que ajudar o próximo. Me lembrei que estamos numa época de isolamento social, as pessoas estão em casa. Os hemonúcleos já sofrem regularmente com poucos doadores. Em época de pandemia, o quadro tente a piorar. Eu viria sozinho, mas conversei com outros agentes que também aderiram”, afirmou o Pedro Paulo.

O Hemonúcleo de Volta Redonda funciona anexo ao Hospital São João Batista, de segunda a sexta, de 7 às 13 horas. Para doar, o interessado precisa apresentar documento com foto, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum e não ingerir alimentos gordurosos, além de estar em boas condições de saúde.

O banco de sangue atende, além do HSJB, o Hospital do Retiro, Hospital do Idoso, Cais Aterrado, Hinja, Agência Transfusional de Piraí e Hospital de Pinheiral. (Foto: Evandro Freitas)