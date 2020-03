Prefeito anuncia primeiro caso confirmado com COVID-19 e prorrogação de volta às aulas

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, divulgou durante uma live em suas páginas nas redes sociais no final da tarde de ontem (30), que a Prefeitura Municipal de Pinheiral foi comunicada pela Vigilância Epidemiológica de Volta Redonda, sobre o primeiro caso confirmado do Covid – 19 de uma moradora de Pinheiral confirmado no último domingo (29/03).

A profissional da saúde, que trabalha em outro município, está com quadro clínico estável e em isolamento em unidade hospitalar privada. Na transmissão ao vivo, o prefeito informou ainda que o recesso escolar também será prorrogado por mais 15 dias, com a suspensão das aulas seguindo a recomendação do gabinete de crise do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

“É o primeiro resultado que deu positivo, desse profissional da Saúde que trabalha em Volta Redonda. A pessoa está bem e com previsão de alta para amanhã (31/03). Marido e filhos já foram monitorados, colhidos o material e estão em isolamento domiciliar, aguardando os resultados. Isso reforça mais ainda o meu pedido do quanto é importante o isolamento social neste momento”, disse o prefeito na live.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, até o momento foram registrados oito casos suspeitos na cidade, sendo: 1 confirmado; 3 descartados; 4 aguardando resultado – que estão em isolamento domiciliar sendo acompanhados pela Vigilância em Saúde do município. Pinheiral não possui nenhum óbito para o novo coronavírus (Covid19). A Secretaria de Saúde de Pinheiral aguarda os resultados dos exames dos 4 casos suspeitos, esclarecendo que os exames são realizados pela Secretaria de Estado de Saúde (LACEN).

“Tivemos várias reuniões e hoje (30-03) junto com os prefeitos de Volta Redonda, Barra Mansa e o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos e o secretário de Estado de Transporte, Delmo Pinho, há uma tendência de fecharem um cinturão nessas três cidades. Temos uma proximidade muito grande com Volta Redonda e faço um apelo para que a população só se desloque para Volta Redonda em casos de extrema necessidade, dos que ainda trabalham e não foram dispensados dos seus serviços”, disse.

Triagem para casos suspeitos do COVID-19

O prefeito informou ainda que já está sendo tomada medida para reforçar o atendimento no complexo hospitalar, entre elas, a montagem de ala para triagem de casos suspeitos do COVID -19 na cidade.

“Estamos fazendo um preparo na Saúde com a disponibilização de leitos, a aquisição de quatro respiradores e a montagem de triagem ao lado do Pronto Socorro para realizar uma seleção mais minuciosa e evitar a aglomeração de pessoas, caso forem ao mesmo momento, buscar o serviço de Saúde. Vamos reavaliar a questão dos horários dos serviços essenciais do comércio, mas recebemos inclusive uma recomendação do Ministério Público para que não afrouxe as medidas que adotamos desde o início dessa pandemia”, disse.

Campanha voluntária

Além de pedir para que as pessoas ajudem e deem prioridade ao comércio local, o prefeito falou de campanhas voluntárias que serão tomadas para ajudar instituições da cidade como o Recanto dos Velhinhos que precisa de doações. A visita ao asilo Recanto dos Velhinhos Francisco Gonçalves Barbosa suspensa pelo prazo de 15 dias, foi mais uma medida adotada no município evitando a propagação do COVID-19.

Além de máscaras e luvas, a entidade divulgou uma lista dos principais produtos que precisa, neste momento, como produtos de limpeza (sabão em pó; cloro; água sanitária; pinho sol (original); amaciante para roupas; limpador multiuso); alimentos (adoçante liquído; caixa de chá (mate, erva, doce, cidreira); margarina; biscoito água e sal ou cream-cracker; biscoito doce maria ou maisena, feijão e garrafa de suco). Para doar, basta entrar em contato através do telefone (24) 3356-2801.