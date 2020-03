Volta Redonda reforça a segurança pública com 90 policiais militares

Os agentes serão contratados, através do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), para atuar nos principais centros comerciais do município

A prefeitura de Volta Redonda está tomando diversas medidas para evitar a circulação do Novo Coronavírus (Covid-19) na cidade. Durante esse período de quarentena e isolamento social, as ações da Secretaria Extraordinária de Segurança Pública (SESP) estão direcionadas para a saúde.

E, para reforçar o efetivo, serão contratados, através do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), 90 policiais militares, voluntários e de folga, para atuar nos principais centros comerciais do município. Os policiais começam a atual nesta quarta-feira, dia 1º.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, o coronel PM Antônio Goulart, o PROEIS será implementado nas próximas três semanas. “A ideia é apoiar o 28° BPM e reforçar o policiamento nos centros comerciais, visando aumentar a sensação de segurança, além de prevenir e reprimir delitos de qualquer espécie”, explicou.

O prefeito Samuca Silva lembrou que é um momento atípico e que as forças de segurança da cidade estão dando apoio no cumprimento dos decretos e recomendações feitas para conter a circulação da doença.

“A Sesp está fiscalizando os sete pontos de acesso à cidade para impedir a entrada e circulação de ônibus interestaduais e vindos da região metropolitana do Rio. Além disso, está colaborando com nossos fiscais da Fazenda e do Transporte na fiscalização e conscientização dos responsáveis por estabelecimentos comerciais e pessoas que frequentam locais de aglomeração”, contou Samuca.