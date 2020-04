Jovem é preso por estupro de menina de 11 anos

Um jovem, de 20 anos, foi preso pela Polícia Militar suspeito de ter estuprado uma menina de apenas 11 anos, no distrito de Pedro do Rio, em Petrópolis. Segundo informações de policiais, eles teriam se conhecido através de uma rede social.

O pai da criança percebeu que o jovem estava circulando muitas vezes na sua propriedade e ficou desconfiado. Ele acreditando que se tratava de um roubo e acionou a polícia. Ao chegar à propriedade onde morava a menina, os policiais flagraram o jovem que foi preso em flagrante. Ele contou aos agentes que estava no local a convite da menina. A calça e o tênis do suspeito estavam guardados no quarto da garota.

Ao receber voz de prisão, o jovem contou que havia conhecido a menina numa rede social e que havia se relacionado com ela há algum tempo. Depois passaram a ter um relacionamento constante. Policiais descobriram que o estupro ocorreu na casa da vítima. Ela já foi submetida ao exame de Corpo Delito no Instituto Médico Legal (IML), cujo resultado deu positivo. Segundo o laudo o crime teria acontecido mais de uma vez.

A menina negou conhecer o suspeito. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Itaipava, onde foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi transferido para o sistema prisional do Rio de Janeiro.