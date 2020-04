Dois homens, um deles armado com um revólver, assaltaram no final da tarde desta terça-feira, por volta das 16h50min, um mercado localizado na Rua Carlos Chagas, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda.

Os dois suspeitos chegaram a pé e roubaram cerca de R$ 165 do caixa. Policiais militares foram acionados e requisitaram as imagens de segurança do estabelecimento comercial para tentar chegar até os marginais.