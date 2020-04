Moto atropela funcionária da Correta, em Volta Redonda

Uma motocicleta atropelou na tarde desta quarta-feira, uma funcionária da empresa Correta, localizada na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo informações do local, a funcionária identificada como, Rose, que trabalha na expedição da empresa, estava atravessando a faixa de pedestre quando foi atropelada. Ela foi jogada cerca de 10 metros do local.

Dois carros pararam para a passagem da funcionária, quando foi atropelada pela moto. A jovem, com vários ferimentos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Hospital São João Batista. A Polícia Militar esteve no local e a perícia da Polícia Civil foi realizada.