Polícia Militar apreende arma e drogas em condomínio de Volta Redonda

Policiais militares receberam informações sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticada por um suspeito no Conjunto Habitacional Minha Casa, Minha Vida, no bairro Três Poços, em Três Poços, em Volta Redonda. Os agentes foram até o local e teve a entrada no apartamento liberada pelo suspeito. No local foram encontrados um revólver calibre 38 e material para embalar drogas.

Foram encontrados ainda 91 trouxinhas de maconha, 52 pedras de crack, um saco com aproximadamente 90 gramas de pasta base; três balanças de precisão; um carregador de 9mm, um carregador de 40mm, seis munições calibre 38 e material. O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.