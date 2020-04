Policiais militares apreenderam nesta terça-feira, por volta das 16h30min, três adolescentes de 17, 16 e 15 anos, com 715 pinos de cocaína na Rua Hamilton Baltazar, na localidade conhecida como Colômbia, no bairro Areal, em Barra do Piraí.

Segundo os agentes, os adolescentes ficaram nervosos com a presença das viaturas policiais. As drogas foram encontradas em uma sacola. As drogas e os adolescentes foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Barra do Piraí.