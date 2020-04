Polícia Militar prende suspeito com drogas em Volta Redonda

Policiais militares do 28º BPM prenderam na manhã desta quarta-feira, por volta das 8h40min, um homem, de 31 anos, suspeito de tráfico de drogas na descida da Rua Macaé, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Os agentes estavam em patrulhamento quando depararam com o suspeito descendo a rua. Foi feita a abordagem e com o suspeito os agentes encontraram numa sacola plástica transparente de supermercado 19 pinos de cocaína, com a inscrição “pó de 30”.

O homem informou que iria entregar a droga para uma pessoa nas proximidades. O suspeito ainda ofereceu R$5 mil, para não ser preso. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde vai responder por tráfico e tentativa de suborno aos agentes.