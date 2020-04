Praça da Matriz é interditada em Barra Mansa

A Praça da Matriz, no Centro de Barra Mansa foi interditada na manhã desta quarta-feira, por ordem do secretário de Ordem Púbica da prefeitura, Luiz Furlani. A decisão foi tomada depois que muitas pessoas continuavam no local durante todo o dia e não mantendo a distância necessária para evitar o coronavírus.

A Guarda Municipal esteve no local e retirou as pessoas que estavam no local. Segundo Furlani, a decisão da interdição da praça foi em razão da possibilidade da contaminação pelo coronavírus (Covid-19).