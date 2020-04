PRF apreende caminhão transportando cerveja com irregularidades nas notas fiscais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou na madrugada desta quarta-feira, por volta das 3h15min, um caminhão VW/24/280, conduzido por um homem, de 37 anos, na Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante verificação da carga e documentação apresentada foi constatado que estavam sendo transportadas 1.330 caixas de cerveja em garrafa de 300ml (litrinho), mas a nota fiscal apresentada apresentava algumas inconsistências e irregularidades.

Havia também indícios de não ter sido feito o recolhimento dos tributos. A PRF fez um contato com a Receita Estadual e foram confirmadas as irregularidades tributárias. O condutor foi detido e o caminhão com a carga foram encaminhados para o Posto Fiscal da Polícia Fiscal da Receita Estadual em Nhangapi e entregues ao auditor fiscal.