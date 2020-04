Alunos da rede municipal começam a receber kits de alimentos distribuídos pela PMR

Unidades ficarão responsáveis pela entrega às famílias, o que deverá acontecer nas próximas semanas

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, iniciou nesta quinta-feira (2) a distribuição dos chamados “kits de gêneros alimentícios” para as unidades municipais de ensino. As escolas e creches vão ficar responsáveis pelo contato com as famílias e entrega do material, que deverá acontecer nas próximas semanas.

De acordo com a Secretaria de Educação, aproximadamente 14 mil alunos serão contemplados pela medida, que foi colocada em prática com o objetivo de não interromper o fornecimento de alimentos saudáveis para os estudantes da rede, durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus, no qual as aulas nas unidades estão suspensas até 15 de abril.

Os beneficiados pela iniciativa serão crianças e adolescentes que possam ficar em situação de vulnerabilidade diante da suspensão das atividades presenciais, devido a pandemia do Covid-19. O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, explica o motivo das doações.

– Temos consciência de que diversos alunos da rede dependem e contam com a merenda que é servida na escola para se alimentarem adequadamente, com isso vamos distribuir os itens essenciais para eles. Temos que lembrar também que a distribuição das cestas é temporária devido à pandemia do coronavírus e em breve as direções das unidades irão entrar em contato com as famílias para a entrega do material. – ressalta o prefeito.

Operação de entregas

Pais e responsáveis devem estar cientes de que a medida está sendo implantada para preservar a saúde de cada família, assim como para amenizar os efeitos da suspensão das aulas, do fechamento do comércio e de outras determinações feitas pelas autoridades de saúde. Os protocolos de segurança e saúde serão informados por cada unidade responsável pela distribuição, como por exemplo, enviar apenas um membro da família para buscar os itens na escola, evitando aglomerações. As famílias devem ficar atentas e manter os contatos de telefone atualizados para que as secretarias consigam informar sobre a operação de entrega e logística.