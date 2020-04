Hospital de Emergência em Resende ganha novos leitos de CTI com reorganização do espaço

Adequações na unidade já renderam um aumento de 70% do número de leitos

Os esforços da Prefeitura de Resende contra a progressão do novo coronavírus no município continuam gerando mudanças e reforçando as unidades de saúde. Desta vez, o Hospital Municipal de Emergência Sérgio Henrique Gregori ganhou novos leitos para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), onde deverão ser tratados os possíveis casos mais graves de coronavírus pela rede pública de saúde do município.

O aumento de vagas, de acordo com Secretário Municipal de Saúde, Tande Vieira, só foi possível graças ao trabalho de reorganização do espaço da unidade. O local que antes era reservado para o repouso recebeu leitos e passará a funcionar como uma parte do CTI. Sete novos leitos foram criados desta forma.

– O Hospital de Emergência já conta com ambulatório exclusivo para atendimento das síndromes gripais e, consequentemente, dos suspeitos de Coronavírus, sala de raio-x exclusiva para esses pacientes, além do Pronto-Socorro, que teve a entrega das obras antecipada. Também estão acontecendo obras na sala de Tomografia da Santa Casa e diversos locais que podem ser possíveis centros de atendimento ao Coronavírus estão sendo visitados pelas equipes da Saúde. A Prefeitura não está medindo esforços para se preparar – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A Prefeitura de Resende vem se preparando de diversas formas e tentando combater o progresso do coronavírus no município, seja através da paralisação do comércio com ressalvas ou da adequação das unidades de saúde. Até o momento, houve um aumento de mais de 70% do número de leitos de CTI no Hospital de Emergência, como precaução para o caso de maior incidência da doença.