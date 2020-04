Polícia Militar do 10º Batalhão recebe equipamento de proteção durante a pandemia

Policiais militares do 10º Batalhão de Barra do Piraí receberam equipamentos de proteção individual para o combate ao coronavírus (Covid-19). A entrega ocorreu na sede da corporação que fica localizada na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), bairro Minuano, em Barra do Piraí.

A medida vai alcançar todo o efetivo da corporação e visa garantir maior segurança aos agentes da lei durante as ações de contenção à proliferação do coronavírus, enfatizou o Comandante do 10º Batalhão de Barra do Piraí, coronel Robson Maia.

Hoje segunda, as equipes de serviço receberão os kits composto por luvas plásticas, máscaras e três tipos de álcool. Uma embalagem de álcool em gel 70%, para uso individual, outra para utilização na viatura. A partir de hoje, os kits serão distribuídos a partir de cada Comando de Policiamento de Área (CPA).

A distribuição dos equipamentos para garantir a proteção aos policiais segue determinação do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Os kits foram adquiridos pela Secretaria de Segurança Pública. Segundo o Comandante, diversas medidas vêm sendo adotadas para maior segurança do efetivo nas ações de combate. O comandante também anunciou o uso de algemas descartáveis.

“Já fizemos a lavagem e higienização das viaturas e cada uma delas está recebendo um kit para o policial usar durante as ocorrências. Pela manhã, ele deve retornar com a viatura para higienizar. Vamos usar agora algemas descartáveis”, disse.

Desde domingo (16/03), o Comando da PM determinou a higienização de viaturas táticas e especializadas com aplicação de ozônio e com o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos policiais militares.

“Estamos preparados para a nossa guerra diária. Hoje, também estamos nessa guerra para tentar conter à proliferação do coronavírus, trabalhando em conjunto com a saúde para dar cumprimento aos decretos assinados pelo governador”, disse Coronel.