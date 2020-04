Prefeitura de Resende reforça Santa Casa de Misericórdia com equipamentos e leitos

Novas camas, colchões e arco cirúrgico são alguns dos elementos recebidos pela unidade

A saúde pública de Resende continua recebendo uma série de reforços para melhorar ainda mais o atendimento e a estrutura oferecidos para a população. A Nova Santa Casa de Misericórdia acaba de ser contemplada com equipamentos e com a criação de novos leitos. Uma parte do material chega à unidade através de doações.

Dentre os elementos que chegam para fazer o reforço estão sete camas com colchão, que ficarão na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), onde são tratados os quadros mais graves de saúde. A Santa Casa também recebeu arco cirúrgico, viseiras de proteção e um transformador para ser instalado na nova subestação de energia elétrica.

De acordo com o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a chegada dos novos leitos e equipamentos significa um importante reforço em um momento de muita complexidade para a saúde pública do município, já que Resende, assim como o mundo todo, enfrenta os riscos de avanço da pandemia do novo coronavírus.

– Esperamos não precisar que esses leitos sejam utilizados, mas é essencial que a Santa Casa esteja preparada para qualquer que seja a situação. É importante destacar a atitude dos empresários que fizeram a doação de alguns dos elementos e agradecer pelo reforço. Temos o Hospital Municipal de Emergência que também está recebendo muita atenção por parte da gestão municipal, as unidades básicas que possuem um papel fundamental para a população e assim a saúde pública de Resende vai enfrentando esse momento de incerteza com muito esforço e qualidade – disse o prefeito.

O Secretário Municipal de Saúde, Tande Vieira, comentou sobre a qualidade do material recebido pela Santa Casa.

– A Santa Casa recebeu materiais que vão contribuir muito com a qualidade do serviço prestado. As novas camas, por exemplo, possibilitam a sedestação, quando o paciente fica na posição sentada. Com isso, até os pacientes mais graves podem se sentar sem que seja necessário retirá-lo do leito, favorecendo a mecânica ventilatória do diafragma, melhorando a expansão pulmonar e o padrão respiratório do paciente. Há mais uma série de recursos e benefícios trazidos com esse novo equipamento e a saúde pública do município só tem a comemorar – completou o secretário.