PRF apreende mais de 50 quilos de maconha na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta quarta-feira, por volta das 21h20min, uma carga de maconha, no posto da PRF, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí. Os agentes estavam realizando fiscalização quando teve atenção voltada para um GM/Kadett com placa de Toledo (PR) e abordaram o veículo conduzido por um homem de nacionalidade paraguaia, de 41 anos.

Os agentes perceberam que o homem estava nervoso e não soube explicar muito bem o motivo da viagem. Durante vistoria no interior do veículo foram encontrados 69 tabletes de maconha com peso total de 52,097 quilos da droga. O homem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.

Os policiais observaram que o celular do suspeito não parava de tocar e o DDD do número que ligava era do Espírito Santo, levantando a suspeita de que haveria um batedor para aquela droga.

A equipe fez contato com policiais rodoviários federais de Seropédica, relatando o fato, onde após algumas abordagens, por volta dás 22 horas, os agentes abordaram com sucesso um Chevrolet/Tracker, de locadora, com três suspeitos. O condutor de 22 anos (natural de São Paulo) e os passageiros de 20 e 26 anos (naturais do Espírito Santo).

Durante abordagem os suspeitos apresentaram nervosismo e contradições sobre o motivo da viagem. Foi verificado que os três tinham antecedentes criminais. Ao realizar revista no interior do veículo foram encontrados rádios transmissores no porta-luvas.

Foi constatado também que o telefone que ligava insistentemente para o condutor do Kadett que levava a droga era o celular do condutor do Tracker. Desta forma, foi dada voz de prisão aos suspeitos por associação ao tráfico de drogas. A droga, os presos e os veículos foram encaminhados para 94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, para registro da ocorrência.