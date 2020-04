Suspeito de estupro de criança morre na Santa Casa, em Barra Mansa

Um idoso, de 67 anos, suspeito de ter estuprado uma criança de apenas 6 anos morreu na madrugada desta quinta-feira, na Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa. O idoso teria sido espancado por populares do bairro Vila Maria, onde morava com a companheira (avó da criança). Ele teve traumatismo craniano e foi levado em estado gravíssimo para a Santa Casa, onde não resistiu aos ferimentos.

O idoso foi denunciado pela mãe da criança quando ela foi atendida no Hospital da Mulher, no bairro Ano Bom. O estupro teria ocorrido no dia 13 de março na casa da família, na Vila Maria. A criança foi levada ao Instituto Médico legal (IML) para o exame de corpo de delito. O resultado ainda não foi informado.