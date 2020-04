Quase 2 mil idosos já foram vacinados contra a gripe em Porto Real

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou os dados atualizados da Campanha de Vacinação Contra a Influenza (Gripe). Até esta sexta, 03, as Unidades de Saúde da Família (USF), a Central de Vacinas e o Policlínico do Bairro Fátima já imunizaram 1832 idosos com 60 anos ou mais e 420 profissionais de saúde, integrantes do primeiro grupo prioritário da campanha. “Com esses dados, o número de idosos vacinados, ultrapassa 100% do que foi estabelecido pelo Ministério da Saúde. Por recomendação do Ministério, os idosos devem evitar sair de casa, realizando agendamentos para a imunização pelo telefone da Secretaria ou em contato com as USFs”, lembrou o prefeito Ailton Marques.

“A Secretaria ressalta que, como as doses estão sendo distribuídas, de maneira fracionada, pelo Governo do Estado, somente há disponibilidade no momento, na Central de Vacinas. Até a semana que vem, a Secretaria de Estado de Saúde, definirá quando o município poderá buscar as próximas doses. O diferencial dessa campanha foi que conseguimos realizar a maioria da campanha nas residências, evitando que o idoso saia de casa”, explicou o secretário de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, que também informou a respeito de alterações feitas pelo Ministério da Saúde nas datas e integrantes dos próximos grupos prioritários a serem imunizados. “Como alguns integrantes dos grupos prioritários estão em quarentena, por conta das medidas de combate à Covid-19, algumas alterações foram feitas no cronograma de vacinação contra a gripe. Outra medida é que agora também integram os grupos prioritários, as pessoas com deficiência, os caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários”, concluiu o secretário.

Confira como ficou o cronograma de vacinação, após as alterações realizadas pelo Ministério da Saúde:

1ª fase – até 22 de maio – idosos e trabalhadores da saúde.

2ª fase – 16 de abril a 8 de maio – forças de segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; funcionários do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas; população privada de liberdade; caminhoneiros; motoristas de transporte coletivo e portuários.

3ª fase – 9 de maio a 22 de maio – professores de escolas públicas; crianças de seis meses a seis anos de idade; gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto); povos indígenas; adultos de 55 a 59 anos de idade; pessoas com deficiência.

A vacinação acontece nas Unidades de Saúde da Família, Central de Vacinas e o Policlínico do Bairro Fátima, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Agendamentos para vacinação podem ser feitos pelo telefone da Secretaria de Saúde (24) 3353-4899.