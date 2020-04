Volta Redonda tem mais sete casos confirmados de coronavírus

Segundo informou o prefeito Samuca Silva, em redes sociais, nesta sexta-feira, o número de casos confirmados aumentou para 52. De quinta-feira para hoje (sexta-feira), o aumento foi de 7 casos. Até agora os casos confirmados são: quatro homens de 34, 54, 76 e 68 anos, e três mulheres de 59, 76 e 46 anos. Agora o número de casos suspeitos na cidade aumentou para 410 pessoas.

O prefeito Samuca Silva, orientou os cidadãos de Volta Redonda a utilizar máscaras para proteger do coronavírus (Covid-19). Sobre os feirantes, o prefeito informou que vai permitir a venda dos gêneros alimentícios. Eles terão que alugar um espaço físico, respeitando as regras dos mercados, para funcionar temporariamente, por até 60 dias. A autorização terá que ser dada pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Sobre as empresas de ônibus o prefeito disse que a prefeitura esta fiscalizando e exigindo as regras de limpeza. Sobre o comércio, está decidido que o fechamento total vai até o dia 13 de abril. A decisão ocorreu durante uma reunião com o Ministério Publico e com a presença também do secretário de Saúde, Alfredo Peixoto. As aulas estão suspensas por tempo indeterminado.

A prefeitura está definindo a forma de como será feita a distribuição de alimentos para os 39 mil alunos da rede municipal de ensino. Com a ausência das aulas, o prefeito pretende distribuir os alimentos aos alunos.