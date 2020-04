Central de apoio de Volta Redonda atendeu mais de cem pessoas em isolamento social

Psicólogos oferecem acolhimento via telefone para combater ansiedade pelo isolamento

Mais de cem pessoas impactadas pelo isolamento social devido a Covid-19 já foram atendidas pelo acolhimento psicológico, via telefone, criado pela Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde O serviço, que conta com uma equipe composta por 24 psicólogos, está à disposição da população de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, através dos números: 3339-9154, 3339-9674 e 3339-9158.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde dos acolhimentos realizados, 88 foram para mulheres com idades entre 20 a 85 anos e 20 atendimentos para homens com idades entre 15 a 74 anos. Cinquenta por cento dos casos estão ligados a ansiedade. O restante é sobre pânico, Covid-19 e orientações gerais.

O prefeito Samuca Silva explicou como funciona o canal. “Nesse momento, além de todo planejamento estratégico para conter a curva da doença na nossa cidade, estamos viabilizando besse apoio psicológico para as pessoas que se sentem ansiosas, com medo e dificuldades no isolamento. Elas precisam ficar em casa, mas com tranquilidade e a certeza que estamos fazendo tudo para conter o vírus”, disse o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, destaca que as notícias falsas também agravam as condições de saúde das pessoas que estão em restrição social. “Essas notícias acabam gerando mais angustia em quem recebe. As informações distorcidas geram ansiedade. Algumas pessoas estão próximas dos familiares e outras distantes. Isso também aumenta a preocupação neste momento. Por isso, orientamos as pessoas que entrem nas redes sociais da prefeitura para acompanharem os dados reais da cidade. Lá tem todas as informações necessárias”, ressaltou o secretário.

De acordo com a coordenadora do Setor de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde, Renata Vasquez, o serviço conta com sigilo e privacidade, oferecendo escuta qualificada, acolhimento, psicoeducação e as orientações necessárias para cada caso abordado. “A sensação da quarentena vai aumentando com o tempo de isolamento social. Nos primeiros dias as pessoas se organizam. Mas a expectativa constante de receber informações sobre os dados da doença afeta a todos. Direcionamos nossa interação social apenas para os dispositivos online, o que aumenta a ansiedade”, disse a coordenadora.