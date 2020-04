Força-tarefa realiza fiscalização em estabelecimentos comerciais de Volta Redonda

Água Limpa, Retiro, 249, Belmonte e Siderlândia são os bairros com maiores notificações

Uma operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais foi realizada neste sábado, dia 04, pela Prefeitura de Volta Redonda, para evitar aglomeração de pessoas por conta da Covid-19, o Novo Coronavírus. A atividade aconteceu um dia após o prefeito Samuca Silva anunciar que os estabelecimentos comerciais que não estavam funcionando deveriam permanecer fechados até, no mínimo, 13 de abril, conforme orientação do Ministério Público e de acordo com o decreto do governador Wilson Witzel.

Entre os bairros que concentram as maiores notificações e índices de atividades comerciais, como bares e barbearias, abertos estão: Água Limpa, Retiro, 249, Belmonte e Siderlândia. Mais de duzentos estabelecimentos já foram fiscalizados. Os reincidentes serão multados, conforme prevê o decreto, em cinco Ufivres (Unidade Fiscal de Volta Redonda), que corresponde a R$ 945,55.

De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Fabiano Andrade, a fiscalização está sendo realizada diariamente. “Estamos prosseguindo com o cumprimento do decreto municipal para evitar que os comércios permaneçam abertos, e assim coibir a concentração de pessoas. O risco de contaminação é grande, por isso é importante, sim, a medida para evitar que as pessoas fiquem próximas nos ambientes”, disse o secretário.

A população pode ajudar a prefeitura na fiscalização denunciando, de forma anônima, estabelecimentos que estejam descumprindo o decreto de restrições de serviço. O telefone é o 156.

Segundo o diretor do Departamento de Atividades Econômicas e Sociais, da Secretaria Municipal de Fazenda, Wagner Jardim Chaves, mais de duzentos estabelecimentos comerciais já foram fiscalizados. “A maioria dos estabelecimentos que insistem em permanecer abertos são bares localizados na periferia. Estamos realizando essa fiscalização durante toda a semana e tenho notado que os proprietários passaram a acatar a determinação de permanecer fechado”, disse o diretor.

A fiscalização de atividades econômicas e sociais das secretarias de Fazenda e Meio Ambiente e Obras, além da Vigilância Sanitária, estão sendo feitas com o apoio da Guarda Municipal, Secretaria Especial de Segurança Pública e Polícia Militar, durante todos os dias e em sistema de plantão nos finais de semana.