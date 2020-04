Morre o sindicalista Mário Gomes

O sindicalista Mário Gomes, de 54 anos, morreu na manhã deste sábado, vítima de complicações no intestino. Mário estava internado no Hospital São João Batista, onde passou por duas cirurgias. Mário foi jogador do América (time amador do bairro Rústico) e das categorias de base do Volta Redonda. Ele trabalhou na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e fazia parte da direção do Sindicato dos Metalúrgicos.

Seu sepultamento está marcado para às 10 horas e, segundo parentes, apenas quatro pessoas por vez poderão estar na capela. Ele deixa esposa, dois filhos e uma neta. (Foto: Arquivo pessoal)