Polícia Militar prende homem com celulares roubados em Volta Redonda

Policiais militares prenderam na noite de sexta-feira, um homem de 34 anos, por roubo de quatro celulares de transeuntes no bairro Colina, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, ele usava um simulacro de pistola para assaltar as vítimas. Os agentes foram informados e saíram em busca do suspeito que foi localizado na Rua Jofre Catapreta, no mesmo bairro.

O suspeito estava em uma bicicleta quando foi abordado. Os policiais militares encontraram a “arma” na cintura do homem. Os celulares estavam dentro de uma lata de tinta pendurada no guidão da bicicleta.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia. As vítimas foram localizadas e na delegacia reconheceram o homem do assalto. Os celulares foram recuperados e entregues as vítimas. Foto: Polícia Militar