Polícia Militar prende suspeito de homicídio em Volta Redonda

Policiais militares estavam em patrulhamento quando abordaram um homem, de 26 anos, na Rua Angra dos Reis, nas proximidades do final do ponto de ônibus do bairro Siderlândia, em Volta Redonda. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito.

Ao realizar a consulta os policiais verificaram que contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça, por homicídio cometido em 12 de março de 2018, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia, onde foi constatado o mandado de prisão.