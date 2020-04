Polícia Militar detém mulher e apreende drogas em Volta Redonda

Policiais militares detiveram no sábado após uma denúncia anônima uma mulher e apreenderam drogas na Rua Andrelândia (Borelzinho), no bairro Minerlândia, Volta Redonda.

Policiais do Serviço Reservado (P2) e do GAT foram até o local e após buscas detiveram uma mulher com 42 pinos de cocaína (17 pinos de R$ 10 e 25 de R$ 50), 75 trouxinhas de maconha, 11 frascos de cheirinho da loló e dois celulares Samsung e Motorolla.

A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida, junto com as drogas, para a Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência.