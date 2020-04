Adolescente é morto a tiros no bairro Vista Alegre

Um adolescente, de 16 anos, foi morto com vários tiros no rosto na noite desta segunda-feira, na Avenida Cristiano dos Reis Meireles Filho, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

Um rapaz, de 25 anos, que estava ao lado foi baleado. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa de Misericórdia, em Barra Mansa.

Policiais militares aguardam a chegada do perito para liberar o corpo do adolescente que será levado para o Instituto Médico Legal, em Três Poços, em Volta Redonda. Os dois já teriam passagem pela polícia.