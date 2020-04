Um homem rendeu dois funcionários do quiosque do McDonald’s na noite deste domingo, localizado na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro, em Volta Redonda.

Policiais militares foram acionados e os funcionários disseram que um homem chegou e anunciou o assalto. Em seguida eles foram trancados no banheiro.

Quando os agentes chegaram os dois já estavam conversando com o gerente do quiosque. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Volta Redonda.