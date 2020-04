Homem fica ferido ao trocar tiros com a Polícia Militar

Um homem, ainda não identificado, ficou ferido ao trocar tiros com policiais militares na noite de sábado no bairro Sapinhatuba, em Angra dos Reis. Os policiais militares foram até o local para verificar uma denúncia sobre o tráfico de drogas. Ao chegar o local os agentes foram recebidos a tiros.

Após o confronto o homem foi encontrado com ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral da Japuíba. No local foram encontrados 10 cápsulas de cocaína, sete pedras de crack, uma pistola e um carregador com munições.

Durante revista no local, foram encontrados dez cápsulas de cocaína, sete pedras de crack, uma pistola e um carregador com munições. As drogas foram levadas para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada.