Prefeitura de Valença fecha agência do Banco Itaú

A prefeitura de Valença informou na tarde desta segunda-feira, que um gerente da agência do Banco Itaú, localizada na Rua dos Mineiros, no Centro, testou positivo para o coronavírus. O resultado do exame foi revelado na tarde do domingo pela secretaria estadual de saúde, sendo também notificada a secretaria de saúde de Piraí, onde o gerente mora.

A agência do obrigada a cessar o movimento por um período de 72 horas. O gerente está em isolamento domiciliar e sendo monitorado. Foto: PMV

A prefeitura de Valença emitiu uma nota sobre o caso

Após notificação da Secretaria Estadual de Saúde, a Prefeitura de Valença, na manhã desta segunda-feira (06/04), tomou medidas de protocolo, através da Vigilância Sanitária e Defesa Civil, interditando Agencia Bancária em Valença, Imediatamente foi exigido a higienização terminal do local e só terá a permissão de reabertura após 72 horas e com apresentação técnica do procedimento.