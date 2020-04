Prefeitura segue com manutenção e limpeza de bueiros em Resende

As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços públicos seguem com os trabalhos de manutenção, em diversas frentes espalhadas pelos bairros da cidade. Com isso, a Prefeitura de Resende busca manter a cidade organizada, limpa e estruturada mesmo em tempos de quarentena. Os serviços são feitos respeitando as normas de combate e prevenção ao coronavírus, principalmente em caráter emergencial.

Além da capina, roçada e coleta de lixo, a secretaria também mantém em campo grupos de servidores especialmente voltados para desentupimento e troca de tampas de bueiro. De acordo com o secretário Vitor Diniz, os reparos em geral são feitos a pedido da própria população. “As nossas equipes são acionadas pela Ouvidoria da Prefeitura ou ligando para a Secretaria de Obras. Com isso, abrimos uma ordem de serviço e o mais rápido possível agimos”, disse.

Além disso, há uma programação já estabelecida na secretaria, pela qual os servidores percorrem os bairros para fazer os trabalhos típicos de manutenção. No caso de bueiros entupidos, por exemplo, há até mesmo um acompanhamento para que seja definida a causa do acúmulo de água. “Em alguns casos, o entupimento indica um problema maior e é necessário abrir a galeria. Agora, com o período de seca, esse trabalho de desentupimento deve ser intensificado em preparação para a próxima temporada de chuvas”, afirmou.

A Ouvidoria da Prefeitura de Resende atende pelos telefones (24) 3354-6000(24); 3360-6200; (24) 3360-6191 e ramal 162. Já a Secretaria de Obras e Serviços Públicos atende pelo número (24) 3360-1044.