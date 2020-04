Quatis alcança 95% da população de idosos vacinados contra a gripe

Imunização de idosos está sendo realizada por faixa etária; vacinação de profissionais de saúde é baixa

A secretaria de Saúde Quatis informou na manhã desta segunda-feira, dia 6, que o Município atingiu a importante marca de 95% de idosos vacinados contra a gripe Influenza. Do público previsto de 1.497 idosos, já foram vacinados 1.424 pessoas, contabilizando 95,12% do público-alvo. Como a imunização dos idosos segue até o dia 14 de abril, com uma campanha de reforço no dia 15 para aqueles que não tiverem recebido a dose, a Secretaria de acredita que este número pode avançar para próximo dos 100% de imunização deste público.

Em virtude do Covid-19, para evitar que o idoso tenha que sair de casa para ir até a uma unidade de saúde para tomar a vacina, a Secretaria de Saúde adotou o sistema de agendamento onde a equipe de imunização vai até a residência do idoso.

Para o coordenador do Programa de Imunização do Município, Wendell Monteiro, o agendamento foi fundamental para atingir esse número em tão pouco tempo já que agilizou o serviço da equipe de imunização.

– Esse número foi possível de atingir em tão poucos dias graças ao empenho de toda equipe envolvida como enfermeiros, técnicos e agentes de saúde e motoristas que não mediram esforços e foram todos os dias as ruas e rodaram a cidade levando a vacina até a casa dos idosos – destacou Monteiro, informando que a equipe de imunização deve retomar as visitas domiciliares a partir desta terça-feira, dia 07, com a chegada de novas doses da vacina.

Como a vacinação para o idoso segue até a próxima semana, a Secretaria de Saúde de Quatis pede para quem ainda não tomou a dose para realizar o agendamento para receber em casa a equipe de imunização. O telefone é o 3353-2624 e o 3353-6220.

Procura da vacina por profissionais de saúde é baixo

Enquanto a situação vacinal do idoso ultrapassa os 90% de pessoas imunizadas, o quadro em relação aos profissionais de saúde ainda é baixo. Segundo informou a Secretaria de Saúde do Município, do público estimado de 285 profissionais somente 143 (50,18%) já receberam a vacina.

O coordenador de Imunização, Wendell Monteiro faz um chamamento a esses profissionais para que busquem tomar a vacina. Exceto a Casa da Criança, que não aplica a vacina às terças-feiras, a imunização dos trabalhadores da saúde está acontecendo todos os dias nas unidades de saúde do município.

Próximas fases

A segunda fase da vacinação contra a gripe começa no dia 16 de abril com a imunização de professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas e outras condições especiais.

No dia 9 de maio, será a vez de serem vacinados as crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas (até 45 dias depois do parto), indígenas, adolescentes e jovens do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade.