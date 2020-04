Agora, são 63 casos na cidade. O município também tem 455 casos suspeitos, aguardando resultado do exame. Já foram descartados 115 casos. Volta Redonda mantém registro de três óbitos pela Covid-19. As medidas de quarentena são fundamentais para evitar a proliferação do vírus.

A prefeitura de Volta Redonda reafirma as medidas de restrição do convívio social com objetivo de achatar ainda mais a curva de contaminação. A recomendação é a mesma: FIQUE EM CASA!