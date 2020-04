Carro é furtado na Rua Sávio Gama, em Volta Redonda

O policial militar Cleison Monteiro de Andrade, de Volta Redonda, teve o seu carro furtado. O Corsa verde, ano 2000, placa KES-0044, foi levado da Avenida Sávio Gama, no Retiro.

De acordo com o PM, ele estacionou o Corsa na madrugada da última sexta-feira, em frente à Casa do Escoteiro, e embarcou no ônibus da corporação para o Rio, onde serve na UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

Ao retornar a Volta Redonda, no final da manhã da última segunda-feira, Cleison não encontrou o carro, que é equipado com kit gás.

Qualquer informação sobre a localização do veículo pode ser dada ao telefone 190, da Polícia Militar.