Pinheiral recebe novas doses e volta a vacinar contra gripe nesta terça-feira

A prefeitura Municipal de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a cidade recebeu no final da tarde desta segunda-feira (06/04) novas doses da vacina contra a gripe. Com isso, cerca de mil novas doses ficarão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde a partir desta terça-feira (07/04).

Seguindo a orientação do Governo do Estado, nesta semana será realizada a imunização em pessoas acima dos 60 anos e profissionais da saúde. O sistema de vacinação “drive-thru” vai continuar para quem optar receber a vacinação.

“Até o momento já imunizamos cerca de 2.500 idosos e 400 profissionais da Saúde. Vamos continuar com nossas estratégias do “drive-thru” e vacinando em casa aqueles que não têm condições de se locomover até a unidade. Além das recomendações de manter o distanciamento de 1,5m das pessoas que comparecerem nas Unidades de Saúde. É importante ressaltar que as pessoas devem comparecer com identidade e o cartão de vacina nos postos de saúde”, disse o secretário de Saúde, Everton Alvim.