Porto Real registra primeiro caso de Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta terça, 07, o primeiro caso de Covid-19 no município, conforme resultado do Lacen, divulgado nesta mesma data. O paciente é uma criança que apresentou sintomas leves da doença há 11 dias e passa bem. Desde então o paciente e sua família encontram-se em isolamento domiciliar, acompanhados diariamente pelo serviço de epidemiologia. Seguindo o protocolo da Secretaria de Estado de Saúde, os pais dos pacientes passaram a ser tratados como suspeitos e já colheram material para exame. Com a primeira confirmação, Porto Real passa a contar com 15 casos suspeitos, sete em análise, um caso confirmado e oito descartados.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Fernando Curty Jardim, reforçou o apelo para as pessoas ficarem em casa,

“Todos os municípios da região já tem casos confirmados e esperávamos que esse resultado positivo fosse verificado em Porto Real também por conta do trânsito entre as cidades. Essa notícia reforça o nosso apelo para que o isolamento domiciliar seja respeitado” disse o secretário.