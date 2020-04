PRF flagra veículo na Lúcio Meira (BP) com registro de furto no Rio de Janeiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em ronda por volta das 10h30min, desta terça-feira, quando teve a atenção voltada para um veículo Hyundai HB20 (prata) ostentando a placa do Rio de Janeiro, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Belvedere, em Barra do Piraí.

O veículo seguia pela rodovia quando ao avistar os policiais rodoviários federais acelerou repentinamente tentando entrar no município de Barra do Piraí. Os agentes desconfiaram e abordaram e o veículo foi alcançado e parado.

Ao solicitar os documentos, o condutor informou que não portava no momento. Os agentes passaram a adotar procedimentos de identificação veicular, quando perceberam sinais de adulteração no chassi e outros sinais identificadores.

Os policiais rodoviários federais constataram de que se tratava de um veículo da mesma marca e cor, de Belo Horizonte (MG), furtado no Rio de Janeiro, em 1º de janeiro de 2016.

Inicialmente o condutor, de 36 anos, caiu em contradições várias vezes sobre uma possível negociação de troca por outro automóvel a alguns meses. Depois não falou mais nada.

O suspeito e o veículo foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí, onde foi feita a ocorrência. O homem ficou detido em flagrante, a princípio, por receptação. A prisão será definhada pelo delegado da 88ª Delegacia de Polícia.