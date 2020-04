Vacinação em sistema drive thru volta a ser realizada, em Barra Mansa

Campanha segue até o dia 22 de maio e tem como meta vacinar 53.042 pessoas de um público alvo formado por 58.936 cidadãos

A Secretaria de Saúde de Barra Mansa retoma nesta quarta-feira (8) a vacinação contra influenza, em sistema drive thru. Cinco pontos estratégicos funcionarão de 8 às 17 horas, com a finalidade de evitar a aglomeração de pessoas, principalmente idosos, e assim impedir a propagação do novo coronavírus. A vacina será ministrada nos seguintes locais: Unidade de Saúde São Lucas, no Colônia Santo Antônio; Policlínica do Nove de Abril, na Região Leste; pátio da Prefeitura, no Centro; Unidade de Saúde da Vista Alegre e em frente ao campo de futebol do bairro Boa Sorte.

De acordo com o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, a intenção é ministrar as doses da vacina em idosos com idade entre 60 e 69 anos. “O intuito é fazer pelo menos mais uma ação de drive thru para os idosos dessa faixa etária dos 60 aos 69 anos, mediante o recebimento da vacina pelo Ministério da Saúde. Na sequência, faremos a vacinação em visita domiciliar pelas equipes do Serviço de Atendimento em Domicílio e os PSFs, seguindo o cronograma estratificado por idade. Dessa maneira, organizamos o fluxo de imunização, evitando tumultos e filas. É bom lembrar que, com o sistema drive thru os idosos sequer saem dos veículos e essa, é mais uma medida de segurança para evitar a contaminação pelo Covid-19 determinada pelo prefeito Rodrigo Drable”, disse o secretário, ressaltando a importância de apresentar o comprovante de residência e o cartão de atualização vacinal no ato da imunização.

Sérgio Gomes reafirmou que idosos acamados e com idade acima de 70 anos, que ainda não foram vacinados, devem fazer o agendamento deste serviço junto à unidade de saúde mais próxima de sua residência ou no Centro do Idoso, de segunda a sexta-feira, de 7 às 12 horas, através do telefone (24) 3328-6516. “Equipes do Serviço de Atendimento Domiciliar estão indo até as residências dos idosos para fazer a vacinação, mediante agendamento realizado por seus familiares. É importante destacar que a vacina contra a gripe não imuniza contra o coronavírus, mas previne a contaminação pelo vírus influenza, entre eles, o H1N1 e H3N2”, detalhou o secretário.

A meta do município é vacinar 90% do público alvo, formado por 58.936 pessoas. Nesta perspectiva, serão aplicadas, pelo menos, 53.042 doses da vacina contra a Influenza. A intenção é vacinar 21.872 idosos; 9.674 pessoas na faixa etária entre 55 e 59 anos de idade; 2.997 bebês de seis meses a dois anos de idade; 6.334 crianças com idade entre dois e quatro anos; 2.173 crianças de cinco anos; 1.499 gestantes; 3.502 trabalhadores da área da saúde; 246 puérperas (período pós-parto); 8.781 acamados; 1.096 professores; 728 agentes das forças de segurança e salvamento de jovens de 12 a 21 anos em cumprimento de medidas socioeducativas e funcionários do sistema prisional.