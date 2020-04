Um acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira, por volta das 8 horas, deixou três pessoas feridas, no km 513, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do Porto do Frade, no bairro Frade, em Angra dos Reis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas que foram levados para o Hospital da Praia Brava. Os feridos são três homens de 37, 42 e 43 anos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local orientando o trânsito que fluiu com lentidão.