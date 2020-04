Auxílio emergencial já pode ser pedido através do site e aplicativo

Benefício de R$ 600,00 é para trabalhadores informais, microempreendedores individuais e autônomos; beneficiários do Bolsa Família que atingirem aos critérios não precisam se cadastrar

O Governo Federal lançou nesta terça-feira, dia 7, o site e aplicativo para possíveis beneficiários se cadastrarem e receberem o auxílio emergencial, no valor de R$ 600,00 durante três meses. A previsão é que a primeira parcela seja liberada nos próximos dias.

A Prefeitura de Resende segue acompanhando e ajudando a viabilizar ações de combate aos efeitos causados pela pandemia do coronavírus, como esta medida de auxílio. Podem receber este benefício os trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. Como também, as mães responsáveis pelo sustento da família, que neste caso receberão R$ 1.200,00.

O cadastro para o recebimento do auxílio pode ser feito através do aplicativo de celular para sistema Android e Apple, e também pelo site: https://auxilio.caixa.gov.br/#/inicio. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, os beneficiários do Programa Bolsa Família não precisarão se cadastrar nestes sistemas, pois já estão inscritos na base de dados. Mas só receberão os beneficiários do Bolsa Família que atenderem aos critérios da Lei 13.982.

– De acordo com a mesma Lei, o Auxílio Emergencial substituirá o benefício do Bolsa Família nas situações em que for mais vantajoso. Aqueles que receberem o mesmo valor do Bolsa Família, significa que não se enquadram nos critérios do Auxílio Emergencial – disse a secretária Jaqueline Primo.

Ainda de acordo com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, os candidatos ao benefício devem seguir alguns critérios cumulativos do Governo Federal como: ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, isento de imposto de renda em 2018, não receber nenhum benefício previdenciário, possuir renda mensal per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total de até três salários mínimos. Além disso, é importante ressaltar outro critério para os candidatos: vale apenas as informações dos inscritos no CadÚnico até o dia 20 de março de 2020.

O benefício será depositado nas contas poupanças digitais e poderá ser transferido para qualquer conta bancária. A Caixa Econômica juntamente com os outros bancos estão junto ao Governo Federal finalizando essas questões, mas já confirmaram que a conta será sem custos ao usuário.