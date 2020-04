Barra Mansa vacina idosos nesta quarta-feira no sistema drive-thru

Estratégia adotada pela prefeitura impede aglomeração de pessoas e vacinou 8.000 idosos

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta quarta-feira (08) a vacinação contra a gripe Influenza em idosos com faixa etária acima de 60 anos, no sistema drive-thru. Cinco locais estratégicos foram definidos pelo prefeito Rodrigo Drable e o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, visando evitar a aglomeração de pessoas e assim a propagação do novo coronavírus.

De acordo com informações do Departamento Municipal de Imunização, durante todo o dia, foram administradas 8.000 doses. Os locais que receberam o sistema drive-thru para vacinação dos idosos foram a Unidade de Saúde São Lucas, na Colônia Santo Antônio; a Policlínica do Nove de Abril, na Região Leste; a sede da Prefeitura; a Unidade de Saúde da Vista Alegre e o bairro Boa Sorte, próximo ao campo.

O prefeito Rodrigo Drable parabenizou o empenho de toda equipe da Secretaria de Saúde e explicou a estratégia adotada para vacinação dos idosos. “Parabenizo toda equipe da Secretaria de Saúde, foram 8.000 vacinas aplicadas em um único dia. Nós fizemos um planejamento de aplicar a vacina de acordo com a faixa etária, já aplicamos nos idosos com mais de 70 e 80 anos e hoje foi a vez dos idosos a partir de 60 anos serem vacinados” disse o prefeito, que ainda ratificou que a vacina é exclusiva ao cidadão barra-mansense. “Ressalto que foram vacinados apenas os munícipes de Barra Mansa. Toda cidade recebe as vacinas proporcionais a sua população. Não podemos atender outras populações, para não acarretar a falta de vacinas”, concluiu.

Marcelo Tavares, aposentado, 63 anos de idade, foi um dos idosos vacinados e elogiou a estratégia adotada pela prefeitura. “Achei interessante essa estratégia promovida pela prefeitura, conseguiram evitar aglomerações nos postos de saúde e ainda disponibilizaram a vacinação em cinco localidades do município, que facilitou o atendimento das pessoas que moram em bairros isolados do centro da cidade”, disse Marcelo. Foto: Diego Raffide