Caminhonete tomba e deixa motorista ferido em Volta Redonda

Uma colisão ocorrida no início da tarde desta quarta-feira, envolvendo um veículo EcoSport e uma caminhonete provocou o tombamento da caminhonete de uma empresa de materiais de construção, na Avenida Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), em frente a Avenida dos Mineiros, no bairro Belmonte, em Volta Redonda.

O motorista da caminhonete ficou ferido. Ele foi socorrido pela ambulância do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista. O trânsito ficou com pequena retenção. A Polícia Militar esteve no local para efetuar o boletim de ocorrência de trânsito. Um perito da Polícia Civil também esteve no local do acidente.