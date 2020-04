Carreta carregada com compensados tomba na BR-040 (Rio-Juiz de Fora) em Três Rios

Uma carreta, carregada com compensados de madeira, tombou na tarde desta quarta-feira, na BR-040 (Rodovia Rio-Juiz de Fora), em Três Rios.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) a carga se espalhou na pista e deixou o trânsito interrompido. A pista somente foi liberada por volta da 15h40min.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu o motorista, de 52 anos, que sofreu fraturas no tórax e no braço. Ele foi levado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Fotos: – Divulgação – Bombeiros