Restaurante Popular de VR reabre fornecendo quase 500 marmitex para população

O local vai funcionar para almoço e jantar durante o período de contingência contra o novo coronavírus como uma ação do Programa Cidade Solidária

O Novo Restaurante Popular de Volta Redonda reabriu nesta quarta-feira, dia 08, após quase dez dias fechado por conta do Plano Municipal de Contingência contra o novo coronavírus. A ação faz parte do Programa Cidade Solidária, lançado pelo prefeito Samuca Silva para garantir alimentação de qualidade a custo baixo para a população.

E no primeiro dia de funcionamento, no sistema de marmitex, foi comprovada essa necessidade. Somente no horário de almoço, das 10h30 às 14h30, foram vendidas 470 refeições. O jantar é servido das 16h30 às 18h30. O preço do marmitex é R$ 3,50.

“A possibilidade de ter comida nutritiva na mesa, pagando pouco, em tempos de restrição por conta da Covid-19, é, com certeza, uma preocupação a menos para quem pode contar com o serviço do Restaurante Popular. Tenho certeza que acertamos com a reabertura do equipamento por conta da adesão, que observamos já na primeira refeição servida”, falou o prefeito Samuca, lembrando que o Cidade Solidária ainda inclui distribuição de cestas básicas para a população e kits alimentação para as famílias dos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

Para o secretário municipal de Ação Comunitária, Ailton Carvalho, a grande procura foi uma grata surpresa. “Nosso público é formado, principalmente, por universitários, comerciários e idosos, essa população que está em casa. Mas o que vimos hoje foram pessoas comprando refeição para toda família. Isto é, apenas um sai de casa e garante o almoço dos familiares e vizinhos”, contou.

Dona Vera Lúcia Maria de Oliveira, que por conta da pandemia está afastada das atividades esportivas no núcleo da Secretaria de Esporte e Lazer na Ilha São João, aprovou a reabertura do Restaurante Popular. “Hoje, vim buscar comida para todos lá de casa. Somos quatro adultos e três crianças”, citou.

O intervalo de quatro horas para o fornecimento e duas horas para o jantar permite que não haja aglomeração de pessoas. As filas são organizadas pelos funcionários do restaurante que trabalham de acordo com as normas de higiene preconizadas pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Além disso, o local fornece álcool em gel para os clientes.

Neste período de quarentena, o Restaurante Popular também vai fornecer o jantar, de graça, para os abrigados do Seu Nadim e para as pessoas que estão no abrigo provisório instalado na Arena Esportiva.

O restaurante, que funciona na Avenida Integração, no Aterrado, estará aberto em dias úteis, respeitando o calendário da Prefeitura de Volta Redonda. Por Renata Borges com fotos de Evandro Freitas – Secom/VR